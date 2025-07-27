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21 قتيلا في هجوم على كنيسة شرقي الكونغو

21 قتيلا في هجوم على كنيسة شرقي الكونغو
عناصر من جيش جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 10:59 ص

قتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هجوم شنه متمردون متشددون على كنيسة بشرق  الكونغو الديمقراطية.

ونفذ الهجوم أفراد من "القوات الديمقراطية المتحالفة" وهي مجموعة متمردة يدعمها تنظيم داعش المتشدد.

 ووقع الهجوم نحو الساعة الواحدة فجر الأحد داخل كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا بشرق الكونغو، كما تم حرق عدة منازل ومحال.

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 ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ديودوني دورانثابو منسق شؤون المجتمع المدني في كومنادا  قوله: "قٌتل أكثر من 21 شخصا في الداخل والخارج، ولقد انتشلنا ما لا يقل عن ثلاث جثث متفحمة، كما احترقت عدة منازل. ولكن البحث مازال مستمرا".

وأكد متحدث باسم جيش الكونغو في إقليم إيتوري، حيث تقع منطقة كوماندا، وقوع 10 قتلى.

 

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