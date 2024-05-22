توقف مؤقت في محادثات وكالة الطاقة الذرية مع إيران بعد وفاة رئيسي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين تسببت في توقف في محادثات تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع طهران بشأن تعزيز التعاون بينهما.
وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف غروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث شارك في مؤتمر نووي: "إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم هذا".
وقال: "لكن بمجرد انتهائها، سنتواصل مرة أخرى"، واصفًا الأمر بأنه "توقف مؤقت آمل أن ينتهي في غضون أيام".
وكانت إيران أعلنت صباح الإثنين، عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تحطم مروحية.
وكان غروسي زار طهران، في السادس من الشهر الحالي.