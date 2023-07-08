"حادثة الكوكايين".. البيت الأبيض يرد على الاتهامات ضد هانتر بايدن

رد البيت الأبيض على الاتهامات التي وجهت إلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلاقته بحادثة العثور على كوكايين في مقر الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وعثر على الكوكايين يوم الأحد، بالجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة، مما أثار جدلاً سياسيًا تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام.

وبعد الإعلان عن الحادثة وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى نجل الرئيس، هانتر بايدن بسبب ماضيه في الإدمان.

وكان من بين هؤلاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نشر تدوينة عبر حسابه في تطبيقه الخاص "تروث" للتواصل الاجتماعي، تناقلتها وسائل الإعلام بكثافة، اتهم فيها بايدن ونجله هانتر بالمسؤولية عن وجود الكوكايين.

وقال ترامب متسائلاً: "هل يعتقد أي شخص حقاً أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، القريب جداً من المكتب البيضاوي، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".