ليبرمان ينتقد نتنياهو لعدم عقده اجتماعًا لـ"الكابينت" قبل تنفيذ عملية جنين

انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لعدم عقده اجتماعًا لمجلس الوزراء السياسي- الأمني "الكابينت"، قبل تنفيذ عملية عسكرية جديدة في جنين ومخيمها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال ليبرمان في بداية اجتماع حزبه، اليوم الإثنين: "أتمنى أن يتمكنوا من استكمال جميع المهام. والأمر المزعج للغاية هو عدم وجود اجتماع للكابينت. أعتقد أن هذا يظهر أكثر من أي شيء إلى أي مدى لا يحسب نتنياهو حسابًا لوزرائه ولا يعتمد عليهم".

وأضاف أن "الحديث لا يدور حول عملية اعتقال مشبوه، وإنما عملية يشارك فيها ربما 1000 جندي من الجيش الإسرائيلي، وحتى لو لم تتسبب في حرب شاملة، من المناسب دائمًا أن يجتمع الكابينت".

وتابع أن "ازدراء نتنياهو وعدم ثقته بالوزراء يثيران الكثير من التساؤلات".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية