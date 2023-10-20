النيجر.. إحباط محاولة فرار للرئيس محمد بازوم

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم المسجون منذ أطاح الجيش به في نهاية تمّوز/يوليو "حاول الفرار" فجر الخميس، لكنّ محاولته باءت بالفشل.

وقال المتحدّث باسم النظام الكولونيل-ميجور أمادو عبدالرحمن في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني إنّ بازوم "حاول قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس الفرار من مكان توقيفه برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين".

وأكد أنّ هذه المحاولة "باءت بالفشل" وقد تمّ إلقاء القبض على "الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم".