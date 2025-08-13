بزشكيان: عرض نتنياهو مساعدة إيران لمواجهة أزمة المياه "سراب"

سخر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، من عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم المساعدة في أزمة المياه في إيران.

وقال بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الماء والغذاء، لذا لا يمكن الوثوق بها.

وأضاف بزشكيان في منشوره أن "نظاما يحرم سكان غزة من الماء والغذاء يقول إنه سيجلب الماء إلى إيران؟ إن هذا مجرد سراب، لا أكثر".

وأوضح أيضا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، إن "أولئك الذين لهم مظهر خادع يدعون زورا التعاطف مع الشعب الإيراني. أولا انظروا إلى الوضع الصعب في غزة وسكانها العزل، خاصة الأطفال الذين يعانون بسبب الجوع ومنعهم من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والأدوية، جراء الحصار المفروض من جانب هذا النظام الوحشي".

وكان نتنياهو قد وجه رسالة بتقنية الفيديو إلى الإيرانيين، أمس الثلاثاء، متعهدا بأن إسرائيل في إمكانها المساعدة في حل نقص المياه الحاد في البلاد بمجرد أن "تتحرر" إيران من الحكومة الحالية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة جيروزاليم بوست.