بوريل: نحث الإسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس والهدوء في فترة الأعياد

ندد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وحث كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة.

وتصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بعد مقتل سائح إيطالي وإصابة خمسة آخرين في عملية دهس بسيارة في تل أبيب أمس الجمعة، في أعقاب مقتل شقيقتين إسرائيليتين إثر إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة.