"تتمتع بتاريخ غني".. تعرّف على أقلية يهود الجبال في داغستان

لفتت حادثة الهجوم الدموي على كنيس يهودي في منطقة داغستان أنظار العالم لهذه الأقلية، التي تُعرف بيهود الجبال، و"تتمتع بتاريخ غني"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وحسب المصادر التاريخية، فإن "يهود الجبال" جماعة لها خصوصياتها الإثنية واللغوية، يعيش أفرادها في داغستان وأذربيجان، ومن هنا يشار إليهم بلفظ "يهود داغستان"، و"يهود التات".

ويُسمِّي يهود الجبال أنفسهم "جوهور"، ولكن مصطلح "يهود الجبال" ذاته هو مصطلح روسي صكّته السلطات الروسية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر بعد ضم المنطقة إليها.

وتعود جذور يهود داغستان أو "يهود الجبال" أو "تاتس" كما يعرفون في داغستان، إلى يهود المناطق الناطقة بالفارسية، ويعيشون في القوقاز منذ القرن الثامن على الأقل، حسب الصحيفة العبرية.

تاريخ وصول اليهود الأوائل إلى أراضي داغستان الحالية غير معروف على وجه اليقين، ولكن بحلول القرن السابع عشر كان عدد السكان اليهود ثابتًا بما يكفي ليسجله الرحالة الألماني، آدم أوليريوس.