أول تعليق من الكرملين على تفجير سد نوفا كاخوفكا

وصف الكرملين، اليوم الثلاثاء، تفجير سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون، بأنه "تخريب متعمد" من جانب أوكرانيا، لحرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

واعتبر الكرملين، في أول تعليق على التفجير، أن "العمل التخريبي الأوكراني في سد نوفا كاخوفكا سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وعبّر الكرملين في بيان له عن رفضه الشديد لاتهامات أوكرانيا لروسيا بالمسؤولية عن تدمير السد.

وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "أوكرانيا أقدمت على تدمير السد بهدف صرف الانتباه عن هجومها المضاد المتعثر".

ونفى المسؤول الروسي صحة ما تقوله كييف بأن موسكو هي التي فجرت السد.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن تدمير سد "نوفا كاخوفكا" في جنوب أوكرانيا يظهر "وحشية الحرب" الروسية في البلاد.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة على تويتر: "تدمير سد كاخوفكا اليوم يعرّض آلاف المدنيين للخطر ويسبب أضرارا بيئية جسيمة".

وأضاف: "هذا عمل مشين يظهر مرة أخرى وحشية الحرب الروسية في أوكرانيا".