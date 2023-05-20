مواجهات في القدس إثر مسيرات استفزازية إسرائيلية (صور)
جابت مسيرة كبيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت مدينة بلدة بيت حنينا العربية شمال القدس، رفع خلالها المشاركون الأعلام الإسرائيلية وأعلاما ترمز للديانة اليهودية.
وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة مئات المستوطنين من مستوطنة بسجات زأيف باتجاه بلدة بيت حنينا العربية.
ورافقت المسيرة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وتسببت بأزمات مرورية وتعطيل حركة التنقل من وإلى بلدة بيت حنينا.
كما اندلعت مواجهات بين مقدسيين والمستوطنين في شارع الولد في البلدة القديمة من القدس، المؤدي إلى باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن قام عشرات المستوطنين بالتجمع وتشكيل وقفة في الشارع رفعوا خلالها العلم الإسرائيلي، وهتفوا بعبارات ضد العرب، وشتموا المارة من الرجال والنساء العرب.
وفي حي الصوانة شرق البلدة القديمة من القدس، اندلعت مواجهات مشابهة بعد مسيرة استفزازية أخرى، ورفع سكان الحي الأعلام الفلسطينية على شرفات المنازل، في خطوة مضادة لمسيرات الأعلام الإسرائيلية.
وفي حي الطور شرق القدس، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وأهالي الحي، بعد محاولة المستوطنين اقتحام مدرسة عربية "الشاملة" في الحي، وتصدي الشبان لهم بالحجارة والعصي.
وجابت مسيره لمجموعة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية منطقة الشيخ جراح باتجاه باب العمود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس.
وتشهد البلدة القديمة في القدس والأحياء العربية، استنفارًا واستفزازًا من المستوطنين منذ يوم الخميس الماضي، بسبب مسيرة الأعلام الإسرائيلية.
وفي المقابل سيرت مدن الداخل 48 حافلة تحمل مصلين وعائلات للصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك.