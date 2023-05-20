مواجهات في القدس إثر مسيرات استفزازية إسرائيلية (صور)

ورافقت المسيرة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وتسببت بأزمات مرورية وتعطيل حركة التنقل من وإلى بلدة بيت حنينا.

كما اندلعت مواجهات بين مقدسيين والمستوطنين في شارع الولد في البلدة القديمة من القدس، المؤدي إلى باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن قام عشرات المستوطنين بالتجمع وتشكيل وقفة في الشارع رفعوا خلالها العلم الإسرائيلي، وهتفوا بعبارات ضد العرب، وشتموا المارة من الرجال والنساء العرب.