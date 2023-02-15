نيكولا ستيرجن تعلن استقالتها من رئاسة حكومة اسكتلندا

قدمت نيكولا ستيرجن استقالتها من رئاسة حكومة اسكتلندا، الأربعاء، معلنة أن "هيمنتها على حزبها والبلاد لم تعد كما كانت، فيما لم يعد الرصيد الذي ترتكن إليه في الكفاح من أجل استقلال اسكتلندا".

وستيرجن في السلطة منذ 2014، وقالت إنها "أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها تجاوز الانقسام السياسي"، وإنها أرادت الابتعاد عن "وحشية" السياسة الحديثة للتركيز على "نيكولا ستيرجن الإنسانة".

وأصبحت ستيرجن زعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء على الاستقلال عام 2014 عندما صوتت اسكتلندا بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح البقاء جزءاً من المملكة المتحدة.

وقادت حزبها خلال سلسلة من الانتصارات الانتخابية واكتسبت سمعة باعتبارها أفضل السياسيين قدرة على التواصل في بريطانيا. وبرزت هذه المهارات خلال جائحة كوفيد-19 عندما تجنبت العديد من الأخطاء التي ارتكبها السياسيون في حكومة إنجلترا.

لكن في الأشهر الماضية، أعاقت المحكمة العليا البريطانية المسار الذي كانت تسعى إليه لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، وتورطت في خلاف حول حقوق المتحولين جنسياً، الأمر الذي أغضب حتى بعض أنصارها.