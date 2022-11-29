تعيين الجنرال عاصم منير قائدا للجيش الباكستاني

تولى الجنرال عاصم منير، اليوم الثلاثاء، منصب قائد الجيش الباكستاني الجديد، وهو تغيير رئيسي للقيادة في مؤسسة تلعب دورا مؤثرا كبيرا في حكم الدولة المسلحة نوويا.

ويتولى منير، الذي تم تعيينه قائدا جديدا الأسبوع الماضي، زمام الأمور في وقت انجرف فيه الجيش إلى مواجهة سياسية بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية.