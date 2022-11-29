تعيين الجنرال عاصم منير قائدا للجيش الباكستاني
تولى الجنرال عاصم منير، اليوم الثلاثاء، منصب قائد الجيش الباكستاني الجديد، وهو تغيير رئيسي للقيادة في مؤسسة تلعب دورا مؤثرا كبيرا في حكم الدولة المسلحة نوويا.
ويتولى منير، الذي تم تعيينه قائدا جديدا الأسبوع الماضي، زمام الأمور في وقت انجرف فيه الجيش إلى مواجهة سياسية بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية.
وقال القائد العام المنتهية ولايته الجنرال قمر جاويد باجوا أثناء مراسم التسليم في مقر القيادة العامة للجيش في مدينة روالبيندي: "أنا متأكد من أن تعيينه (منير) سيكون إيجابيا للجيش والبلاد".
وفي الآونة الأخيرة أثار باجوا، الذي تولى قيادة الجيش لمدة ست سنوات، غضب خان وأنصاره الذين زعموا أن الجيش لعب دورا في الإطاحة بخان من رئاسة الوزراء في شهر أبريل/نيسان الماضي في تصويت بحجب الثقة، ونفى الجيش ضلوعه بأي دور.
وفي غضون ذلك، قال خان إنه سيواصل حملته للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة. كما هدد بحل المجالس الإقليمية الخاضعة لسيطرة حزبه، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
ويواجه منير تجددا محتملا للنشاط المسلح في البلاد بعد أن أعلنت حركة طالبان الباكستانية، يوم أمس، أنها لن تلتزم بعد الآن بوقف إطلاق النار الذي دام شهورا مع الحكومة.