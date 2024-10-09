معسكر تدريب "سري" لفرقة أوكرانية شرق فرنسا

في خطوة تؤكد دورها البارز على الساحة الدولية، تتصدر فرنسا مشهد الدعم لأوكرانيا من خلال تشكيل وتدريب فرقة أوكرانية جديدة.

يأتي هذا في وقت حساس قبيل قمة حاسمة تعقد السبت المقبل في رامشتاين بألمانيا بمشاركة حلفاء أوكرانيا.

ويستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة الجنود الأوكرانيين من الفرقة 155 الذين يخضعون لتدريبات مكثفة في معسكر سري شرق فرنسا، يُحاط بسرية تامة لأسباب أمنية.

وخلال هذه الزيارة، يسعى ماكرون للتأكيد على أهمية هذه اللحظة الحاسمة في ظل النقاشات السياسية والمالية المحتدمة في بلاده، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام على بداية الحرب ضد روسيا، ومع ثبات الأوضاع في الجبهات، تستعد أوكرانيا وحلفاؤها لتكييف إستراتيجياتهم.

وسيكون هذا الموضوع مطروحًا للنقاش في رامشتاين، بالإضافة إلى مناقشة "خطة النصر" الخاصة بـ فولوديمير زيلينسكي. وفي الوقت نفسه، ترغب فرنسا في التأكيد على أنها تفي بجزء من هذا الجهد.

وخلال زيارة الرئيس الأوكراني في يونيو، تعهدت فرنسا بتشكيل "فرقة"، وهو مستوى قتالي أعلى من مستوى الكتيبة.

ومن جانبها، انتقدت القوات الأوكرانية التدريبات التي قدمها الغرب، مشيرة إلى أنها كانت أحيانًا بعيدة عن الواقع الذي تواجهه.

وبالتزامن مع تلك الجهود، تستعد فرنسا لتسليم الفرقة 155، التي ستكون مكتملة وجاهزة للقتال في غضون أشهر.

ويتلقى الجنود تدريبات متقدمة تشمل المشاة، الهندسة، المدفعية، الاستطلاع، والمراقبة الجوية، ليتم تجهيزهم بمجموعة من المعدات الحديثة، بما في ذلك مدافع "قيصر" ومركبات AMX10RC.

وسيتم تدريب 2300 جندي لتشكيل ثلاث كتائب مشاة، بالإضافة إلى الدعم في مجالات الهندسة والمدفعية والاستطلاع والمراقبة الجوية.

ولزيادة عدد أفراد الفرقة إلى 4500 جندي، سيتم تدريب جنود آخرين في أوكرانيا على يد الجيش الأوكراني، كما تتكون القوات من جنود ذوي خبرة في القتال وآخرين من دون خبرة.

وما يميز هذا التدريب هو تركيز فرنسا على القتال "بين الأسلحة"، وهو تكتيك يتطلب تنسيقًا شاملاً بين مختلف القدرات العسكرية.

وهذا التدريب الفريد جاء نتيجة مشاورات مكثفة مع الأوكرانيين لضمان توافقه مع متطلبات الحرب الحالية.

ورغم أن الدعم الفرنسي قد يبدو محدودًا بالمقارنة مع المساهمات الأمريكية والأوروبية الأخرى، تستمر فرنسا في تقديم الدعم من خلال تزويد أوكرانيا بالذخائر وتدريب الطيارين على طائرات Mirage 2000، التي من المتوقع أن تُسلم في النصف الأول من 2025.

التكامل بين الأسلحة

وتركز فرنسا على جانب حيوي ومهمل في التدريبات، وهو القتال "بين الأسلحة"، الذي يعتمد على دمج القدرات المختلفة والتنسيق بينها.

هذا التدريب جاء نتيجة مشاورات مع الجانب الأوكراني؛ بهدف تصميم تدريبات تتوافق مع التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع.

وعند اكتمال التدريب، ستكون الفرقة 155 مجهزة بشكل كامل، إذ ستشمل 128 مركبة مدرعة، و18 مدفعًا من طراز "قيصر"، و18 مركبة استطلاع AMX10RC، و10 شاحنات TRM، و20 منصة إطلاق "ميلان".

ويتم التدريب على مراحل متتابعة، إذ تبدأ المرحلة الأولى بالتدريب على المعدات وتسليح القادة، ثم تتبعها المرحلة الثانية لتدريب كتائب المشاة لزيادة مستوى التكامل بين القوات.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، يتم دمج القدرات المتنوعة عبر تدريبات على مستوى الكتيبة، ثم على مستوى الفرقة، وهو ما يُعرف بالتكامل بين الأسلحة. تُعد فرنسا الدولة الوحيدة التي تقدم هذا النوع المتقدم من التدريب.

ورغم أن حجم المساهمة الفرنسية يُعد محدودًا مقارنة بالدعم العسكري الأمريكي أو بعض الدول الأوروبية الأخرى، فإن فرنسا لا تقتصر على تدريب الفرقة 155 فقط، إذ تواصل تزويد أوكرانيا بالذخائر، بما في ذلك قنابل A2SM.

كما تعهدت بتسليم طائرات "ميراج 2000" وتدريب الطيارين على استخدامها، كما أكد وزير الدفاع الفرنسي سبستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "سود أويست".

وحاليًا، يتم تعديل الطائرات لتنفيذ عمليات جو-جو وجو-أرض، ومن المتوقع أن يتم تسليمها لأوكرانيا في النصف الأول من عام 2025، اعتمادًا على سرعة تدريب الطيارين.

وبتلك الجهود، تثبت فرنسا أن دورها في دعم أوكرانيا يتجاوز المساهمات التقليدية؛ إذ تركز على تأهيل القوات على أعلى مستوى لمواجهة التحديات المستقبلية.