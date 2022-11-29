اختفاء مصير طالبة أفغانية في إيران منذ شهر ونصف

وذكر تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، مساء الاثنين، إن "صحراء رضائي طالبة أفغانية في الفصل السابع للصحافة بجامعة العلامة طباطبائي في طهران".

وقال "رضا شفا خواه" محامي عائلة رضائي، لموقع الإذاعة البريطانية، إن "الطالبة صحراء كانت موجودة في الجامعة في 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع وجود المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في الجامعة، وفي نفس اليوم اختفى مصيرها ولم ترد أنباء عنها من ذلك اليوم".

وأضاف شفا خواه "بأنه على الرغم من تقديم العائلة شكوى مفقودة والمتابعة من خلال الطب الشرعي والتوعية والسجون، إلا أنهم ليس لديهم أخبار عن ابنتهم".