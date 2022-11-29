اختفاء مصير طالبة أفغانية في إيران منذ شهر ونصف
مر شهر ونصف على اختفاء الطالبة الأفغانية "صحراء رضائي" التي تدرس بجامعة العلامة طباطبائي في العاصمة طهران، فيما لم تسفر جهود عائلتها والناشطين فضلاً عن السفارة الأفغانية في طهران للكشف عن مصيرها.
وذكر تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، مساء الاثنين، إن "صحراء رضائي طالبة أفغانية في الفصل السابع للصحافة بجامعة العلامة طباطبائي في طهران".
وقال "رضا شفا خواه" محامي عائلة رضائي، لموقع الإذاعة البريطانية، إن "الطالبة صحراء كانت موجودة في الجامعة في 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع وجود المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في الجامعة، وفي نفس اليوم اختفى مصيرها ولم ترد أنباء عنها من ذلك اليوم".
وأضاف شفا خواه "بأنه على الرغم من تقديم العائلة شكوى مفقودة والمتابعة من خلال الطب الشرعي والتوعية والسجون، إلا أنهم ليس لديهم أخبار عن ابنتهم".
وكانت "لجنة متابعة أوضاع المعتقلين" أول من نشر نبأ اختفاء صحراء رضائي خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عمت إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وقالت شيفا نظر آهاري، عضو لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، لبي بي سي باللغة الفارسية "إنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات جديدة عن الطالبة الأفغانية صحراء رضائي خلال هذه الفترة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر كتب أكثر من 300 خريج من جامعة العلامة الطباطبائي في بيان يشير إلى اختفاء صحراء رضائي، وقالوا "رغم مرور 31 يومًا على اعتقال صحراء رضائي، المواطنة الأفغانية وطالبة الصحافة بجامعة العلامة طبطبائي، إلا أنها لم تقم بأي اتصال مع عائلتها بعد اعتقالها".
وأضافوا في البيان "وقد قامت أسرة صحراء رضائي مرارًا وتكرارًا بزيارة مراكز الاحتجاز والمستشفيات وحتى المشرحة للعثور على ابنتهم على قيد الحياة أو حتى ميتة، لكن لا يوجد أخبار عنها".
وانتقد الموقعون على البيان الذي نشر في حسابات اتحاد الطلاب الإيرانيين، عدم تعاون سلطات الجامعة في متابعة قضية الطالبة الأفغانية، وكتبوا: "إن إداريي جامعة العلامة الطباطبائي منعوا أهلها من دخول الجامعة عندما جاؤوا لمتابعة أوضاع أبنتهم، وحاولوا إسكات صوت هذه الأسرة بتقديم وعود فارغة مثل "نحن نتابع قضيتها".
واختفت الطالبة رضائي في نفس الوقت الذي كان المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي في جامعة العلامة طباطبائي بعد أن اتصلت بأسرتها من الجامعة.
وقال مصدر مطلع لبي بي سي فارسي إن السفارة الأفغانية في طهران أمرت الدائرة القانونية بالسفارة بمتابعة قضية "اختفاء" صحراء رضائي في طهران.
وبحسب هذا المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، في لقاء بالسفارة بحضور عبد القيوم سليماني، سفير أفغانستان لدى طهران، قيل إن السفارة اتصلت بجهات مختلفة، لكن حتى الآن لا يوجد أخبار.
ووفقًا لهذا المصدر "فقد التقى السيد سليماني بأسرة السيدة رضائي مرتين حتى الآن واطلع على الوثائق الموجودة لديهم بشأن اختفاء ابنتهم"، مبيناً "أنه بقدر ما تسمح به العادات الدبلوماسية والقانون، فإن السفارة تتابع من خلال الجهات المختصة".