مبعوث أمريكي: واشنطن لا تزال تريد قنصلية في القدس

لكنه لم يقدم أي مؤشر ملموس على إحراز تقدم في سعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا الهدف يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، وتوقفت المفاوضات بقيادة الولايات المتحدة العام 2014.

وقال "عمرو" في إفادة للصحفيين: "ما نركز عليه على المدى القريب هو رفع مستوى معيشة الفلسطينيين وتحسينه، بينما نبحث أيضًا عن سبل لاستعادة الأفق السياسي والعودة إلى حل الدولتين".

وأوضح "عمرو" أن إدارة بايدن لا تزال تهدف إلى إعادة فتح قنصليتها في القدس، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، العام 2019، رغم معارضة إسرائيل التي تعتبر القدس عاصمة لها غير قابلة للتقسيم.

وقال: "نظل ملتزمين بإعادة فتح قنصلية في القدس"، دون تقديم جدول زمني.