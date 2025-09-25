وفد "أسطول الصمود" الإيطالي يرفض إنزال المساعدات في قبرص

قال الوفد الإيطالي المشارك في (أسطول الصمود العالمي)، الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، بينما كان يحاول توصيل مساعدات إلى غزة، إنه يرفض اقتراح روما إنزال المساعدات في قبرص.

وبحسب رويترز، قال الوفد اليوم الخميس، في بيان "تظل مهمتنا ملتزمة بهدفها الأصلي المتمثل في كسر الحصار (الإسرائيلي) غير القانوني، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في البرلمان، إن بلاده سترسل سفينة حربية ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات الدولية الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة.