الكرملين: "لا اتفاق بعد" على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 2:51 م

قال الكرملين، في بيان اليوم الاثنين، إنه "لا اتفاق بعد" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويوم الأربعاء الماضي، رفض الكرملين، مجدداً، مطالب الرئيس الأوكراني وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع بوتين.

 وفي أغسطس/آب الماضي، لوح ترامب بفرض "عقوبات ضخمة" على روسيا خلال أسبوعين ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، في موقف يعكس عودة للتشدد بعد قمة غير حاسمة جمعته بالرئيس الروسي في ألاسكا.

 وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي: "لست سعيداً بأي شيء يتعلق بتلك الحرب، وخلال الأسبوعين المقبلين سنعرف إلى أين ستتجه الأمور"، مضيفاً أنه سيقرر ما بين فرض عقوبات ورسوم ضخمة أو التراجع وترك المعركة للأطراف المتحاربة.
 


 

