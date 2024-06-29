"لا أعرف ما حدث".. زوجة بايدن تكشف ما قاله بعد المناظرة
صارح الرئيس الأمريكي جو بايدن السيدة الأولى في البيت الأبيض جيل بايدن، عقب المناظرة التي جمعته مع منافسه في السباق الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب، قائلاً لها عقب انتهاء المناظرة: "في الحقيقة، لا أعلم ما الذي حدث للتو".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن جيل قولها لمجموعة من المؤيدين بحفل لجمع التبرعات في نيويورك، أمس الجمعة، إنها طمأنت زوجها، بعد حديثه الذي وجهه إليها عقب أدائه الذي وصف بأنه "كارثي" مع خصمه ترامب.
وأضافت جيل: "دعونا نتحدث عن مناظرة الليلة الماضية، لأنني أعلم أن الأمر يدور في أذهانكم".
وتابعت: "أشار جو في وقت سابق اليوم إلى أنه ليس شابًا".
وأكدت أنه بعد مناظرة الليلة الماضية قال: "تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث، لم أشعر أنني بحالة جيدة".
وردت جيل على زوجها الرئيس قائلة: "انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها رئيسا"، وهي الملاحظة التي قوبلت بالتصفيق.
وكانت جيل منذ فترة طويلة واحدة من أبرز بدائل حملة زوجها الانتخابية، وأشد المدافعين عنها، ومن المتوقع أن تستمر في استخدام دورها في دعم ترشيح الرئيس في الأشهر المقبلة.
وبحسب استطلاع نفذته "سي إن إن"، قال 67% من المراقبين إن أداء ترامب كان أفضل، مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل.