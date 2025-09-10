فانس: ‏ترامب لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا.

وأضاف فانس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد كان الرئيس صريحًا جدًا مع كل من الأوروبيين والروس"، مؤكدًا أنه "لا يرى أي مبرر لعزل روسيا اقتصاديًا".

وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تسوية الصراع الأوكراني، وتأمل في التوصل إلى اتفاق سلام، مشددًا على أن استمرار النزاع لا يخدم مصالح أحد.

وتابع: "سنواصل العمل على هذا.. أعتقد أنه سيتم التوصل في النهاية إلى تسوية سلمية، ورسالتنا للروس والأوكرانيين هي أن إحلال السلام في هذا الجزء من العالم ليس في مصلحتكم ومصلحتنا فحسب.. من مصلحة الجميع إحلال السلام في هذا الجزء من العالم".

وأشار فانس إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية المثمرة مع روسيا في حال التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وقال: "بعد تحقيق السلام، هو (ترامب) منفتح جدًا على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة".

وأعرب فانس عن اعتقاده بأن "ترامب محق تمامًا في أنه عندما نتوصل إلى تسوية سلمية، يمكننا بناء علاقات اقتصادية مثمرة للغاية مع كل من روسيا وأوكرانيا".

ضربة الدوحة

ولفت فانس إلى أن ترامب غير راضٍ عن الضربة الإسرائيلية في قطر؛ لأنها لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على التوصل إلى تسوية سلمية في غزة، وإعادة الأسرى من حركة حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ليس سعيدًا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.

وكانت إسرائيل قد شنت، أمس الثلاثاء، غارة جوية على العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لقتل القادة السياسيين لحركة حماس.