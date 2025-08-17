الجيش الروسي: مرتزقة فرنسيون بين القتلى في خيرسون

أفاد مصدر عسكري روسي بتصفية مجموعة من المرتزقة الفرنسيين خلال عمليات عسكرية للقوات الروسية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن مشغل طائرة مسيّرة في قوات "دنيبر" الروسية قوله إن المجموعة رُصدت على الضفة الغربية لنهر دنيبر، وكانت تحمل معدات توحي بأن أفرادها يعملون كمشغلي طائرات مسيرة، مضيفا أن الشعارات والعلامات الفرنسية على بعض المعدات أكدت هويتهم.

وأوضح المصدر أن العملية، التي استغرقت نحو ساعة، انتهت بتحييد المجموعة بالكامل، مشيرا إلى رصد عناصر جورجية ضمن القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن بعض المرتزقة الذين وقعوا في الأسر أكدوا في اعترافاتهم وجود "فوضى تنظيمية" داخل صفوف القوات الأوكرانية، لافتين إلى أن ظروف القتال في أوكرانيا تختلف بشكل كبير عن خبراتهم السابقة في مناطق أخرى مثل أفغانستان والشرق الأوسط.

ووفق الجيش الروسي، تواصل قواته تنفيذ عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، وتؤكد أنها قضت على آلاف منهم منذ بدء الحرب.