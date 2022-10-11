السجن 8 سنوات للناشط الإيراني مصطفى تاج زاده

قضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد الناشط والسياسي الإصلاحي البارز "مصطفى تاج زاده" الذي جرى اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

وقال هوشنغ بور بابايي محامي مصطفى تاج زاده في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إن موكله حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية منفصلة، وسنتين في السجن بتهمة نشر الأكاذيب، وسنة واحدة في السجن بتهمة الدعاية ضد النظام".

وأضاف المحامي بور بابايي في تغريدته "إن هذا الحكم الصادر عن المحكمة نهائي ويتم تنفيذه بسبب افتقار تاج زاده للاستئناف".

وجرى اعتقال مصطفى تاج زاده في 9 من يوليو/تموز الماضي، بعد مداهمة منزله في طهران من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

وعقب اعتقاله ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه تم وضع لائحة اتهام من "36 صفحة" ضد تاج زاده، ووجهت فيها ثلاث اتهامات، من بينها "التواطؤ ضد الأمن القومي".

وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة مصطفى تاج زاده في الـ14 من آب/أغسطس الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي المتشدد "أبو القاسم صلواتي"، لكن تاج زاده وصف المحكمة بأنها "غير شرعية" ورفض الإجابة على أسئلة القاضي.

وقد شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية الإيراني في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي وهو عضو بارز في جبهة المشاركة (أحد الأحزاب الإصلاحية)، وكان من أشد المدافعين عن الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام عام 2009 بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران العام الماضي، أعلن مصطفى تاج زاده ترشحه لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه، كونه من المنتقدين لمبدأ ولاية الفقيه وأداء المرشد علي خامنئي.