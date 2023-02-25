تناقض غربي حول "سلام أوكرانيا".. وتزايد التوترات بين إسرائيل وإيران

سلطت صحف عالمية الضوء على ما وصفته بـ"تناقض" غربي مع الملف الأوكراني، وذلك بعد الكشف عن ضغوطات يمارسها كبار أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على كييف بشأن الانخراط مع موسكو في مفاوضات وقف إطلاق نار محتملة، حيث تتشكك بعض الدول الداعمة لأوكرانيا أن الأخيرة لن تتمكن من استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

كما ناقشت الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت، المبادرة الصينية التي تهدف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقالت إنها قوبلت برد غربي "فاتر" مع ترحيب روسي أوكراني. وتساءلت الصحف حول السبب الحقيقي وراء الكشف عن المبادرة التي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وتطرقت الصحف للأزمة الإسرائيلية الإيرانية، وأوردت تقارير تكشف أن قرار طهران تزويد سوريا بنظام دفاع جوي قد يزيد من حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، وينقل المواجهة في ما بينهما إلى مستوى آخر أكثر خطورة.

تصريحات غربية "متضاربة" حول السلام في أوكرانيا

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على ما اعتبرته "تناقضاً واضحاً" في مواقف الجبهة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعدما كشفت تقارير أن بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) يضغطون على أوكرانيا من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في ما بينهما.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين بارزين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قولهم إن حكوماتهم تشجع أوكرانيا على بدء محادثات السلام مع روسيا في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرين إلى أن بعض داعمي كييف الغربيين لديهم شكوك متزايدة حول قدرة الأخيرة على استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا.