بوتين يهدد بالرد لو استخدم الغرب ذخيرة نووية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن "روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية".

وقال بوتين بشأن المبادرة البريطانية لتزويد كييف بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب: "قرر الغرب خوض حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني ليس بالكلمات بل بالأفعال"، حسب وكالة "تاس".

وشدد بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جي بينغ على أنه "لا يرى أي استعداد من جانب السلطات الأوكرانية لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين".

وأضاف: "نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم".

في الإطار نفسه، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله إن خطوات أقل، متبقية قبل حدوث "صدام نووي" محتمل بين روسيا والغرب.

وأفادت الوكالة بأن وزير الدفاع قال إن موسكو سترد على التحرك البريطاني حال تم بالفعل.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بخطة بريطانيا لإرسال ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب لاستخدامها في أوكرانيا.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الخطة، التي أعلنها مسؤول في الحكومة البريطانية أمس الإثنين باستجواب في البرلمان، بأنها "سيناريو يوغوسلافيا".

وقالت إن هذه الذخيرة تسببت في إصابات بالسرطان وتلوث البيئة.