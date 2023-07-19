"ناشيونال إنترست": إستراتيجية باكستان النووية الجديدة "ناقوس خطر"

أحدثت الإستراتيجية الباكستانية النووية الجديدة التي أعلنها الفريق خالد كيدواي، "صدمة كبيرة" في الأوساط السياسية وبين المتتبعين لأحداث شبه الجزيرة الهندية، وفق تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

وكان كيدواي كشف عن الإستراتيجية الجديدة، التي تشير إلى نشر أسلحة "نووية تكتيكية" في الخطوط الأمامية، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ25 للتجارب النووية الباكستانية.

وقالت المجلة، إن "إستراتيجية باكستان التي تهدف لضمان (الردع كامل الطيف) - على حد وصف كيدواي - من ثالوث نووي للقوات البرية والجوية والبحرية، تعد بمثابة حماقة".

ورأت المجلة في تقريرها أنه "يجب على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى التطورات التي تجري في شبه القارة الهندية، خاصة أن نيودلهي سيكون لها رد مماثل".

وأشارت إلى أن "إسلام أباد ربما تكون غيَّرت عقيدتها النووية على الأرجح؛ لكن ليس للأفضل بكل تأكيد".

والفريق كيدواي، العقل المدبر للسياسة النووية الباكستانية الحالية وعقائد الردع، ومهندس برنامج الطاقة النووية، وهو المؤسس والمرجع الأول لإستراتيجية باكستان النووية الجديدة، وفق المجلة.

وأضافت أن "استخدام كيدواي، لمصطلح (الردع النووي كامل الطيف)، يؤشر على سياسة باكستان الجديدة، المتمثلة في امتلاك القدرات الكافية للرد على مجموعة واسعة من التهديدات؛ وليس من الهند فقط".

كما استخدم كيدواي، مصطلحًا جديدًا يسمى "صفر متر"، وتم تفسيره على أنه استخدام قذائف المدفعية النووية أو ذخائر التدمير الذري أو الألغام الأرضية النووية المطورة، وهو ما دعا المجلة إلى التلميح "بوجود تعاون صيني باكستاني في هذا المجال".