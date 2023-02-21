آيزنكوت يدعو للتصويت على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

دعا أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الإثنين، إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية الحالية، على خلفية ما أسماه "فقدان السيطرة على التحديات الأمنية لدولة إسرائيل".

وأوضح آيزنكوت أن "سلسلة من الخطوات والإخفاقات من قبل الحكومة الحالية أدت إلى المنحدر الذي نحن فيه، خاصة مع وجود سلسلة من التهديدات التي لم تتكرر منذ سنوات"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.