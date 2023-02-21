آيزنكوت يدعو للتصويت على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو
دعا أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الإثنين، إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية الحالية، على خلفية ما أسماه "فقدان السيطرة على التحديات الأمنية لدولة إسرائيل".
وأوضح آيزنكوت أن "سلسلة من الخطوات والإخفاقات من قبل الحكومة الحالية أدت إلى المنحدر الذي نحن فيه، خاصة مع وجود سلسلة من التهديدات التي لم تتكرر منذ سنوات"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف: "المشكلة الأكبر هي سلسلة من القرارات التكتيكية الخاطئة للحكومة الحالية، خاصة على مستوى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وتابع: "كان يجب على بن غفير أن يتعامل مع القضايا السياسية، لكن بدلاً من ذلك يتعامل مع القضايا التكتيكية، ويزيد من الواقع الفوضوي، ويكسر سلطة قيادة مفوض الشرطة يعقوب شبتاي".
وسبقت تصريحات آيزنكوت تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن "قادة المعارضة يدعون لإراقة الدماء".
بينما رد زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس على هذه التصريحات بالقول إن "نتنياهو يعرّض مستقبل الإسرائيليين للخطر".
وتتزامن التصريحات المتلاحقة مع تظاهرات حاشدة تشهدها إسرائيل منذ عدة أيام؛ احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي التي تنوي الحكومة إقرارها خلال الفترة المقبلة.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في جميع المدن الإسرائيلية، الإثنين، حيث قاموا بإغلاق محطات القطار، والطرق الرئيسة، وحاولوا منع النواب الإسرائيليين من الوصول إلى الكنيست.