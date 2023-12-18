مالي.. تحرير رهينة جنوب أفريقي بعد 6 سنوات على اختطافه
وصل الرهينة الجنوب أفريقي جيركو فان ديفينتر إلى الجزائر، وذلك بعد سنوات على اختطافه من طرف تنظيم القاعدة في بلدة أوباري الليبية قبل نقله لاحقا إلى مكان مجهول في مالي.
وتم إطلاق سراح الرهينة جيركو فان ديفينتر (48 عاما) واستقل طائرة متوجهة إلى الجزائر العاصمة، وفق ما كشفت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تأكيد نبأ الإفراج عن الرهينة الجنوب أفريقي عند الحدود بين مالي والجزائر، مشيرة إلى تأكيدات أوردتها منظمة إنسانية في جنوب أفريقيا والتي قامت بدور الوسيط في عملية الإفراج.
وقالت المصادر الأمنية للصحيفة، إنه بعد الإفراج عن ديفينتر، فإنه بات حاليا تحت المراقبة في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
وأضافت أنه نقل إلى الجزائر حيث كان من المقرر أن يدخل المستشفى قبل أن يعود إلى جنوب أفريقيا في موعد غير محدد.
وجيركو فان ديفينتر، كان يعمل في شركة أمنية، وخطف في ليبيا في 3 نوفمبر 2017 أثناء توجهه إلى موقع بناء محطة كهرباء على بعد حوالي ألف كيلومتر من طرابلس، ثم نقل إلى مالي.
وفي نهاية مايو أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا بلحية طويلة ظهر أنه جيركو فان ديفينتر.
وذكر أنه محتجز في شمال مالي من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وطلب المساعدة بشكل عاجل لتسهيل إطلاق سراحه.