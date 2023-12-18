مالي.. تحرير رهينة جنوب أفريقي بعد 6 سنوات على اختطافه

وصل الرهينة الجنوب أفريقي جيركو فان ديفينتر إلى الجزائر، وذلك بعد سنوات على اختطافه من طرف تنظيم القاعدة في بلدة أوباري الليبية قبل نقله لاحقا إلى مكان مجهول في مالي.

وتم إطلاق سراح الرهينة جيركو فان ديفينتر (48 عاما) واستقل طائرة متوجهة إلى الجزائر العاصمة، وفق ما كشفت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تأكيد نبأ الإفراج عن الرهينة الجنوب أفريقي عند الحدود بين مالي والجزائر، مشيرة إلى تأكيدات أوردتها منظمة إنسانية في جنوب أفريقيا والتي قامت بدور الوسيط في عملية الإفراج.

وقالت المصادر الأمنية للصحيفة، إنه بعد الإفراج عن ديفينتر، فإنه بات حاليا تحت المراقبة في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة.