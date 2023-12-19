صور لمجازر في بوركينا فاسو تثير غضبًا واتهامات متبادلة

وقالت مجلة "جون فريك"، التي نقلت الخبر، إنّه "في الوقت الراهن لا يزال لغز المسؤول عن هذه المجازر دون حل، لكن بعض الشهود لا يترددون في الإشارة إلى الجيش، وخاصة أعضاء ألوية التدخل السريع".

ويصر مصدر أمني على مسؤولية المتشددين "الذين يفعلون كل شيء لتحريض السكان المحليين ضد القوات الجمهورية المقاتلة"، وهي رواية مدعومة أيضًا ببيان صحفي حكومي نُشر في 18 ديسمبر/كانون الأول.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل ويدراوغو، هذه الاتهامات "ترتيبات غادرة تهدف إلى تشويه سمعة قوات الجيش، الذين أبدوا مقاومة بطولية في مواجهة الطفرة المتشددة التي فشلت فشلًا ذريعًا في السيطرة على معسكر دجيبو"، وفق تعبيره.

ودعا المتحدث المواطنين "إلى عدم الاعتماد على الفيديوهات" المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لرواية الحكومة، فإن "هذه المذابح" "ارتكبها" المتشددون بعد تعرضهم للهزيمة العسكرية، و"يحاولون تضخيم حرب الاتصالات لبناء صورة سلبية بشكل أساسي في المخيلة الشعبية للمقاتلين والوطنيين البوركينيين"، كما يؤكد الوزير جان إيمانويل ويدراوغو.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، قدمت وكالة الإعلام البوركينية تفاصيل عن عملية تشيفاري-لي، التي قالت إنها نفذتها "ثلاث كتائب للتدخل السريع، ووحدات "غيبارد" و"فانتوم"، وقوات "كوماندوز" من القوات الخاصة التابعة للجيش مع القوات الخاصة" بدعم ناقلات الهواء.

وأشارت إلى أنّه "تم تحييد عدة مئات من المتشددين، والاستيلاء على المركبات المسروقة من الجيش وخزانات الوقود المسروقة من المدنيين وتدمير أخرى في القتال".

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن العملية مكّنت من استعادة جميع القرى والمحليات شمال جيبو حتى الحدود المالية.