زيارة سيناتور ياباني لروسيا تحرج طوكيو

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، وصل سيناتور ياباني موالٍ لروسيا موسكو ما دفع الحكومة اليابانية إلى انتقاد هذه المبادرة الشخصية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بانعقاد اجتماع ثنائي، أمس الإثنين، بين نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودنكو ومونيو سوزوكي، السيناتور من حزب "إيشين نو كاي" الياباني، وهو حزب شعبوي معارض.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي دوري: "لم يبلغ السيد سوزوكي الحكومة بزيارته لروسيا".

وتندد طوكيو بشدة بالهجوم الروسي على أوكرانيا منذ بدايته، وقد فرضت عقوبات على موسكو مثل حلفائها الغربيين.

لذلك تنصح اليابان جميع مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا "مهما كان السبب"، بحسب ما ذكرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا التي أشارت إلى أن هذه التعليمات تنطبق أيضًا على البرلمانيين.

وأضافت: "لا نستطيع التعليق على سبب زيارة النائب مونيو سوزوكي لروسيا وتفاصيل جدول أعماله".

من جهته، أوضح الناطق باسمه شينجي أكاماتسو لـ "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، أن سوزوكي غادر إلى موسكو الأحد الماضي "في رحلة تفقدية"، لافتا إلى أنه يقوم بهذه الزيارة "باسم رؤيته الخاصة للمصلحة الوطنية".

لكن هذه الخطوة تشكل أيضًا إحراجًا لحزبه الذي قال إنه يخطط لاستدعاء سوزوكي عند عودته لتوضيح موقفه.