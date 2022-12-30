الصين تعين تشين قانغ وزيرا للخارجية

ووانغ (69 عاما)، ترقى إلى اللجنة الدائمة الجديدة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المتوقع أن يؤدي دورا أكبر في السياسات الخارجية.

وتقلد تشين، النجم الصاعد في وزارة الخارجية، مناصب متعددة بما فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية ومناصب في السفارة الصينية في بريطانيا.