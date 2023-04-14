رئيس وزراء المجر: أوكرانيا دولة "غير موجودة اقتصاديا"
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أوكرانيا بأنها دولة "غير موجودة اقتصاديا".
وقال أوربان في تصريحات لإذاعة "كوسوث" المحلية، إن "أوكرانيا مفلسة ماليًا واقتصاديًا"، معتبرا أن "الصراع العسكري سينتهي مجرد توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم المالي إلى كييف".
وأضاف: "أوكرانيا بلد غير موجود اقتصاديًا، والسؤال هو ما إذا كنا سننقذ أوكرانيا.. بمجرد أن تقرر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف التمويل، ستنتهي الحرب".
وأكد رئيس الوزراء المجري، أنه "بسبب المساعدة المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، يتم دفع المعاشات التقاعدية والرواتب وتشغيل نظام الرعاية الصحية"، وخلص إلى القول إنه "من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة"، وفق تقديره.
وتابع أوربان مستنكرا: "في الوقت الحالي.. يدعم دافعو الضرائب المجريون أوكرانيا من خلال الميزانية الأوروبية المشتركة.. لذلك، من السيىء أن الأقلية المجرية لا تزال تتعرض للمضايقات في أوكرانيا".