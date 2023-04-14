رئيس وزراء المجر: أوكرانيا دولة "غير موجودة اقتصاديا"

وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أوكرانيا بأنها دولة "غير موجودة اقتصاديا".

وقال أوربان في تصريحات لإذاعة "كوسوث" المحلية، إن "أوكرانيا مفلسة ماليًا واقتصاديًا"، معتبرا أن "الصراع العسكري سينتهي مجرد توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم المالي إلى كييف".

وأضاف: "أوكرانيا بلد غير موجود اقتصاديًا، والسؤال هو ما إذا كنا سننقذ أوكرانيا.. بمجرد أن تقرر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف التمويل، ستنتهي الحرب".