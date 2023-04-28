بوتين يوقع قرارا يمنح الأوكرانيين بمناطق سيطرة موسكو الجنسية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قرارا يمهد الطريق لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، إلا أن هذا يعني أن من يرفضون أو لا يقننون أوضاعهم سيواجهون احتمال ترحيلهم.

ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية تقول روسيا إنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.