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ما حقيقة طلب أمريكا تفتيش مواقع عسكرية إيرانية؟

ما حقيقة طلب أمريكا تفتيش مواقع عسكرية إيرانية؟
طائرة إيرانية خلال مؤتمر لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية" المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 3:24 م

نفت وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن طلب من الولايات المتحدة لتفتيش مواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

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وقالت تسنيم إن "الحديث عن وجود طلب أمريكي رسمي لزيارة المواقع العسكرية الإيرانية لا أساس له من الصحة، وهو جزء من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تشويه الموقف الإيراني في المفاوضات"، بحسب الوكالة.

ويتزامن ذلك مع انعقاد الجولة الخامسة من  المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية.

كما نفت الوكالة الإيرانية ما نُسب إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بشأن دعوته إيران إلى "الانسحاب من العراق"، معتبرة أن هذا "يدخل في إطار فبركات إعلامية تهدف إلى ضرب العلاقات الإيرانية–العراقية في هذه المرحلة الحساسة".

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وأشارت الوكالة إلى أن "الوفد الإيراني المفاوض يتمسك بحقوق البلاد المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولن يقبل بأي مطالب تتجاوز بنود معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) أو تمس السيادة الوطنية".

يُذكر أن هذه الجولة من المفاوضات تُعقد في ظل أجواء مشحونة إقليمياً ودولياً، وسط تقارير عن تباين كبير في المواقف بين الجانبين، لا سيما حول قضية تخصيب اليورانيوم ودور إسرائيل في دفع الجانب الأمريكي نحو مواقف أكثر تشدداً.

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