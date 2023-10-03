هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي يخضع للتحقيق اليوم‎

يَمثل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة فدرالية في ديلاوير، شرق الولايات المتحدة، حيث سيدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

ويعد هانتر بايدن (53 عامًا) أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن، بدءًا بسلفه دونالد ترامب، الذي يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديمقراطي.

وهانتر متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات، وهو أمر أقر به لاحقًا.

وقال محاميه، أيب ديفيد لويل، إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فدرالية في ويلمنغتون بديلاوير، الولاية التي تعد مسقط رأس عائلة بايدن.