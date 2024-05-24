أمريكا.. تحذير رسمي من خطر انفجار طائرات بوينغ 777

كشف تقرير إخباري، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، حذرت رسميا من خطر انفجار أو احتراق 300 طائرة تابعة لشركة "بوينغ".

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن (FAA) أرسلت تحذيرها هذا للشركة قبل شهرين دون الحصول على رد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المشكلة تتعلق بعطل كهربائي في طراز بوينغ 777، ما يتسبب إذا تُرك دون معالجة، في اشتعال خزانات الوقود الموجودة على أجنحة الطائرات وانفجارها".

ولفتت إلى أن شركتي يونايتد وأمريكان إيرلاينز يستخدمان العديد من طائرات 777 المعرضة للخطر.

ونقل التقرير عن شركة "بوينغ" توضيحها أن الإشعار الرسمي لها، لا يتعلق بسلامة الطيران بشكل مباشر؛ بل إنه جزء من "عملية تنظيمية قياسية ساعدت على ضمان أن السفر الجوي هو أكثر وسائل النقل أمانًا".

وأضافت الشركة: "هناك العديد من التكرارات الوقائية التصميمية في الطائرات التجارية الحديثة لضمان الحماية من التأثيرات الكهرومغناطيسية".

وأكدت أن "أسطول طائرات بوينغ 777 يعمل منذ ما يقرب من 30 عامًا، وقد نقل بأمان أكثر من 3.9 مليار مسافر".