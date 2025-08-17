فون دير لايين: قادة أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن

"صحة غزة": 44 ألف طفل يتيم وأكثر من مليون طفل يعانون من صدمات نفسية في القطاع

17 أغسطس 2025، 10:42 ص

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن قادة أوروبيين سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت أورسولا فون دير لايين عبر حسابها في منصة "إكس": "بعد ظهر اليوم، سأستقبل زيلينسكي في بروكسل"، وأضافت: "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدًا في البيت الأبيض، إضافة الى قادة أوروبيين آخرين".

وفي هذا السياق أعلن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب أنهم سيكونون حاضرين في واشنطن الإثنين، إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "رئيس الجمهورية سيتوجه غداً إلى واشنطن إلى جانب زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين بهدف مواصلة العمل التنسيقي بين الأوروبيين والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم يصون المصالح الحيوية لأوكرانيا وأمن أوروبا".

وفي روما، أعلن مسؤول حكومي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستشارك أيضاً في محادثات واشنطن مع ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض يوم غد الاثنين، وجاء الإعلان بعد اللقاء الذي جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وكانت الحرب الروسية الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة. 

 

