وسط تصاعد التوترات.. إسرائيل تغلق نقاط العبور مع غزة

أغلقت إسرائيل نقاط العبور مع غزة يوم الأربعاء، ومنعت آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد أيام من مظاهرات على الحدود أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها النار وقتلت متظاهرًا، أمس الثلاثاء.

ويقول خبراء اقتصاد محليون، إن هذه الخطوة تمنع أكثر من 18 ألف فلسطيني من العبور للعمل، مما يحرم الاقتصاد المتعثر في القطاع المحاصر من حوالي مليوني دولار يوميًّا.

وتجري منذ أيام احتجاجات تدعمها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، على قضايا تمتد من معاملة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى زيارات اليهود للمسجد الأقصى.