تخريب وخطف رهائن.. ما الذي يجري في بلدة بريانسك الروسية ؟

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا تتحرك للقضاء على "إرهابيين" من أوكرانيا شنوا هجوما عبر الحدود وقال مسؤولون روس إنهم خطفوا رهائن وارتكبوا أعمالا تخريبة، فيما نفت كيييف أي علاقة لها بالعملية.

ونقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن مسؤولين قولهم في وقت سابق، اليوم، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في بيان تابع لهيئة الأمن الفدرالي الروسي: "في كليموفسكي الحدودية في منطقة بريانسك، يتخذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية الإجراءات اللازمة لتدمير وتصفية المسلحين الأوكرانيين المتطرفين الذين انتهكوا حدود الدولة".

ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن أعداد المجموعة المسلحة، فيما أفادت السلطات وخدمة الطوارئ في المنطقة بحسب روسيا اليوم انه تم احتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة.

من جهته، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير عن هجوم تخريبي شنته القوات الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية "استفزاز متعمد".

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر "القصة حول وجود مجموعة تخريب أوكرانية في روسيا الاتحادية هي أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد".

وتابع "روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى وتزايد الفقر بعد عام من الحرب".

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن مسؤولية ما يُسمى فيلق المتطوعين الروس الموالي لأوكرانيا في الهجوم على بريانسك.