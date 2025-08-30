لاريجاني: إيران ترفض أي تغيير جيوسياسي وتتمسك بعلاقاتها مع أرمينيا

أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، أن بلاده لن تقبل بأي تغيير جيوسياسي في المنطقة أو أي مساس بالعلاقات بين طهران ويريفان.

وجاءت تصريحات لاريجاني خلال لقائه صباح اليوم مع آرمن غريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني، حيث شدّد على أهمية الشراكة مع أرمينيا في استكمال مشروع ممر الشمال–الجنوب الذي يربط الخليج بالبحر الأسود.

وأعرب لاريجاني عن رضا إيران عن مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية مع أرمينيا، مؤكداً أن بلاده تدعم السلام بين يريفان وباكو وترى أن استقلال دول المنطقة وقوتها ضمانة لاستقرارها الأمني.

شراكة استراتيجية

من جانبه، وصف غريغوريان مستوى العلاقات بين إيران وأرمينيا بأنه غير مسبوق، معلناً رغبة بلاده في توقيع وثيقة شاملة للشراكة الاستراتيجية مع طهران قريباً.

وشدّد على التزام بلاده بمبادئ السيادة الوطنية، واحترام وحدة الأراضي، وعدم المساس بالحدود، والتعامل بالمثل، مؤكداً استعداد يريفان لتقديم ضمانات رسمية بعدم الإضرار بعلاقاتها مع إيران ورفضها لأي تغيير جيوسياسي في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأرميني، أن اتفاقات السلام المرتقبة بين بلاده وأذربيجان تحفظ بالكامل سلطة أرمينيا في المجالات الأمنية والعسكرية والجمركية.