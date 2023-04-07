القوات الأوكرانية تتشبث بباخموت.. وضغوط على الصين للمساعدة في إنهاء الحرب

وفي بكين، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الصيني شي جين بينغ على استخدام نفوذه لإقناع روسيا بوقف الحرب، التي دخلت شهرها الـ14 الآن والجلوس إلى طاولة التفاوض.

ورد شي، الذي سعى لوضع الصين كوسيط محتمل لكن الغرب ينظر لها على أنها تميل لروسيا، قائلًا: "الصين تدعو إلى محادثات السلام وتسعى إلى حل سياسي".

وقالت فون دير لاين إن شي قال إنه مستعد للتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في وقت لاحق، إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا للدفع بقوة من أجل المفاوضات.

لكن مستشارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن احتمالات إجراء محادثات سلام هذا العام "معدومة".