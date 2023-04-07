القوات الأوكرانية تتشبث بباخموت.. وضغوط على الصين للمساعدة في إنهاء الحرب
اشتبكت القوات الأوكرانية والروسية في مدينة باخموت المدَمرة- بشرق أوكرانيا، التي أصبحت رمزًا لتحدي كييف، بينما قُتل 7 مدنيين في قصف مدفعي أوكراني على مناطق تسيطر عليها روسيا.
وقال جنود أوكرانيون في خنادق على مشارف باخموت مباشرة إنهم جاهزون لشن هجوم مضاد طال انتظاره بمجرد تحسن الطقس، وفي أماكن أخرى، يتدرب مجندون أوكرانيون آخرون على أداء مهام قتالية جديدة.
وفي بكين، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الصيني شي جين بينغ على استخدام نفوذه لإقناع روسيا بوقف الحرب، التي دخلت شهرها الـ14 الآن والجلوس إلى طاولة التفاوض.
ورد شي، الذي سعى لوضع الصين كوسيط محتمل لكن الغرب ينظر لها على أنها تميل لروسيا، قائلًا: "الصين تدعو إلى محادثات السلام وتسعى إلى حل سياسي".
وقالت فون دير لاين إن شي قال إنه مستعد للتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في وقت لاحق، إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا للدفع بقوة من أجل المفاوضات.
لكن مستشارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن احتمالات إجراء محادثات سلام هذا العام "معدومة".
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن 4 مدنيين قُتلوا في دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا عندما سقطت قذائف على ساحة انتظار للسيارات وأُصيب 6 آخرون.
وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن 3 لقوا حتفهم في انفجار في محطة للحافلات في ليسيتشانسك، شمال شرقي دونيتسك، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.
وأثبتت المعركة المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت، وهي واحدة من آخر المراكز الحضرية في منطقة دونيتسك الشرقية، التي لم تسقط بعد في قبضة موسكو، أنها واحدة من أكثر المعارك دموية في الغزو الروسي.
وقال أندريه يرماك، أحد كبار مستشاري زيلينسكي: "(المعارك) دائرة في الشوارع، ومحاولات العدو لتطويق المدينة تفشل. قيادتنا تسيطر بشكل كامل على الوضع".
وقال قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، إن القتال مستمر في الجزء الغربي من المدينة.
وأضاف عبر قناته على موقع "تيليغرام": "يجب أن نقول بوضوح إن العدو لا يحقق أي نجاح".
ويشكو بريجوجن مرارًا من نقص الأسلحة المتاحة لمقاتليه في باخموت، لكن ليفكو ستيك، من حرس الحدود الأوكراني، قال متحدثا في مقطع فيديو وسط انفجارات، إن القوات الأوكرانية لا تشعر بأي "نقص أسلحة" على الجانب الروسي.