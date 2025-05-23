"غير لائق".. موسكو تُعلّق على استضافة الفاتيكان مفاوضات روسية أوكرانية

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على إمكانية عقد مفاوضات روسية أوكرانية في الفاتيكان، معتبرا أنه "غير واقعي" و"غير لائق".

وجاء تعلق الوزير الروسي بعدما أعربت الولايات المتحدة وإيطاليا والفاتيكان عن أملهم في أن تستضيف المدينة هذه المفاوضات.

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وقال الوزير لافروف "سيكون من غير اللائق كثيرًا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية (للصراع)"، متهمًا كييف "بتدمير" الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه "بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية"، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ولقي استعداد البابا ليو الرابع عشر لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان، ترحيبًا من قادة أوروبا والولايات المتحدة، وفق ما أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وذكر مكتب ميلوني، أن الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أجرى مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وعقب الاتصال أجرى ترامب محادثات مع قادة أوروبيين، بينهم ميلوني التي طُلب منها، وفق مكتبها، الحصول على تأكيد من البابا على استعداده لاستضافة محادثات سلام في الفاتيكان.

وتحدّثت ميلوني إلى البابا مؤخرًا، وأشارت إلى أن الحبر الأعظم "مستعد لاستضافة مناقشات بين الطرفين في الفاتيكان"، مقدمة شكرها للبابا جراء "التزامه الراسخ بالسلام".