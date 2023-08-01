بـ"عفو جزئي".. تخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات

أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، اليوم الثلاثاء، أنها خفّضت عقوبة السجن 33 عامًا الصادرة في حق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب "عفو جزئي".

وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية، إن هذا العفو يشمل خمسًا من أصل 19 إدانة في حقّها و"قد خففت عقوبتها بست سنوات".

وسو تشي الحائزة على جائزة نوبل، والتي تم نقلها الأسبوع الماضي من السجن إلى الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، محتجزة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب أوائل 2021.