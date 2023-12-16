"تهديدات قادمة".. وزير ألماني يدعو أوروبا لرفع قدراتها الدفاعية

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه يتعيّن على أوروبا أن تُسرع في ضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أفضل، إذ من الممكن أن تنشأ تهديدات عسكرية جديدة بحلول أواخر العقد الحالي، حتى في الوقت الذي يتحوّل فيه تركيز حليفتها الولايات المتحدة الأمني نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ونقل تقرير عن بيستوريوس قوله، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج"، إن روسيا تزيد من إنتاجها للأسلحة بشكل ملحوظ، للقدرة على مواصلة غزوها أوكرانيا، وتشكّل في الوقت نفسه تهديدا لدول البلطيق وجورجيا ومولدوفا.