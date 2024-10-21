وزراء إسرائيليون: سنشن هجوما "كبيرا جدا" على إيران

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزراء في المجلس الوزاري السياسي الأمني أُبلغوا بأن هجومًا "كبيرًا جدًا" على إيران سيتم تنفيذه قريباً.

وقال الوزراء إن التقديرات في إسرائيل بأن إيران سترد بقوة على الهجوم المرتقب.

وفي اجتماع مطول يوم الأحد، أعرب وزراء في المجلس الوزاري الأمني عن انتقادهم عدم رد إسرائيل على الهجمات الإيرانية الأخيرة، بما في ذلك هجوم الطائرات دون طيار الذي استهدف مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوزراء اتهموا الجيش بالتقصير في الرد المناسب على الهجوم.

في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحرك إلا بناءً على قرار حكومي محدد بشأن طبيعة الرد. وحتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار رسمي حول كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الأمر بعد وضع خطة متكاملة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وكبار المسؤولين الأمنيين.

وكان من المقرر أن يسافر غالانت إلى واشنطن الأسبوع الماضي للتنسيق بشأن ضربة محتملة ضد إيران، لكن نتنياهو أوقف الزيارة، مشيرًا إلى أن أي قرار بتنفيذ الضربة يتطلب تصويتًا من المجلس الوزاري.