دبلوماسيون: "الطاقة الذرية" ستعرض خطة على مجلس الأمن لحماية "زابوريجيا"

قال 4 دبلوماسيين لـ"رويترز"، إن رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم طرح صفقة أمام مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما يوحي بقرب التوصل لاتفاق.

ويحاول جروسي، منذ شهور، التوصل لحل لتقليص احتمالات وقوع كارثة نووية قد تنجم عن قصف زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، واحتلت روسيا المحطة الأوكرانية منذ أكثر من عام.

ومع استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد في المنطقة، هناك احتمال أن يحتدم القتال بالقرب من المحطة ومفاعلاتها الستة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف أدت إلى قطع متكرر لخطوط الكهرباء الضرورية لتبريد المفاعلات، ومنع حدوث انصهار نووي.