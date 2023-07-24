إيران تؤكد أن باب الحوار بشأن الاتفاق النووي "لا يزال مفتوحًا"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده لم تبتعد عن السبل الدبلوماسية، مؤكدًا أن باب الحوار حول الاتفاق النووي "لا يزال مفتوحًا".

وأشار، في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل فيما يتعلق بـ"الاتفاق النووي"، إلا أنه شدد على أنه يجب على أمريكا "أن تبدي إرادتها وعزمها في هذا المجال".

ونوه كنعاني إلى ضرورة امتناع الحكومة الأمريكية "عن القيام بأي خطوة تزعزع الأمن في المنطقة"، إذ حذر من أن "التدخل في شؤون المنطقة ليس بنّاء ويثير التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتابع الخطوات والتحركات في المنطقة "بحساسية كبيرة".