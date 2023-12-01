بلينكن يحمّل حماس مسؤولية انتهاء الهدنة في غزة

حمّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية انتهاء الهدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تراجعت عن التزاماتها، الأمر الذي أدى إلى انتهاء الهدنة واستئناف القتال.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن بلينكن أكد أن "إسرائيل تتخذ خطوات لإبلاغ المدنيين في غزة بالمناطق الآمنة وكيف يمكنهم الابتعاد عن الأذى".

وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تركز جهودها نحو إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة رغم انتهاء مفاعيل الهدنة واستئناف القتال بين إسرائيل وحماس.

وأكد بلينكن بعد لقائه عددا من نظرائه العرب في دبي على هامش مؤتمر المناخ "كوب28" أن "تركيز الولايات المتحدة لا يزال منصبًا على إعادة الجميع إلى وطنهم، وإعادة الرهائن"، مضيفا: "هذا هو الأمر الذي سعيت من أجله أيضًا اليوم".

ونقلت وكالة "رويترز" عن "بلينكن" قوله، إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعا مع حركة حماس.

وذكر بلينكن أن محادثات اليوم ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال "سلام دائم وآمن"، وذلك قبل استقلال طائرته في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.