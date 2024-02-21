"التناقضات الصارخة".. استراتيجية بايدن الجديدة ضد ترامب

شرعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن في إستراتيجية جديدة تسلط الضوء على "فظائع" دونالد ترامب والتناقضات الصارخة معه من حيث الطباع ووجهات النظر العالمية، وفق شبكة "CNN".

وأوضح المصدر أن الرئيس بايدن وجّه كبار مساعديه في الأيام الأخيرة للتركيز بقوّة أكبر على التعليقات التحريضية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعتقد الحملة أن تحذير الناخبين من مرور أربع سنوات أخرى في ظل رئاسة ترامب هو أمر أساس في إستراتيجيتها للانتخابات العامة، التي تغطي كل شيء من السياسة الخارجية إلى الحقوق الإنجابية وحماية المؤسسات الديمقراطية.

وتنطلق الحملة من مخاوف من أن العديد من الناخبين قد نسوا بعض اللحظات الأكثر فظاعة في رئاسة ترامب، وتهدف إلى تغيير هذا الواقع من خلال تذكير الناخبين باستمرار ما يمثله ترامب.