ميدفيديف: الأوروبيون "أغبياء" يفرضون العقوبات ويشترون الغاز الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن "الأوربيين أغبياء يوافقون على العقوبات الجديدة بيد ويشترون الغاز من روسيا بيد أخرى".

وشدد ميدفيديف بحسب تصريح على تلغرام على أن العقوبات تضر المواطنين الأوروبيين أكثر من روسيا.

وأضاف تعليقا على حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر الاتحاد الأوروبي، أن "الأوروبيين الأغبياء يريدون منع التجارة الروسية دون أي ضرر لأنفسهم".