المكسيك تطالب إسرائيل بتسليم مسؤول سابق متهم بالتعذيب

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الثلاثاء إنه طلب من إسرائيل للمرة الثانية تسليم مسؤول سابق متهم بالتعذيب في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي دوري أنه "أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب المساعدة في تسليم توماس زيرون الذي كان رئيسا لجهاز التحقيقات الجنائية المكسيكي بين 2014 و2016 في عهد إدارة سابقة للبلاد".

وأردف لوبيز أوبرادور الذي كان قد قدم طلبا مماثلا في سبتمبر/أيلول 2021 أنه "لا يمكن أن تحمي إسرائيل شخصا ضالعا في التعذيب تحت أي ظرف، وأنه يتوقع من اليهود في المكسيك دعم جهود تسليم زيرون".