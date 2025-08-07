تحديث جديد من إيران بشأن المفاوضات مع أمريكا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، صحة الشائعات المتداولة بشأن تحديد زمان أو مكان لمفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بقائي، في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن ما يتم تداوله من أخبار حول وساطة دول غير سلطنة عمان لإطلاق جولة حوار جديدة، يفتقر إلى مصدر موثوق.

أخبار ذات علاقة إيران تعلن استمرار تبادلها الرسائل مع الولايات المتحدة

وقال بقائي: "خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، تم نشر العديد من الأخبار الكاذبة والمختلقة، وقد تم دحضها مرارًا وتكرارًا، ويهدف جزء كبير منها إلى إثارة التوتر".

وأشار إلى أمثلة سابقة لهذه الأخبار، مثل ما أشيع عن إخلاء بعض السفارات الأجنبية في طهران، قائلًا: "تبيّن لاحقًا أن لا أساس لها من الصحة، لذلك علينا جميعًا أن نكون أكثر وعيًا عند تلقّي الأخبار، وألا نعيد نشر تقارير لا تستند إلى أي معلومات دقيقة أو مصادر رسمية".

أخبار ذات علاقة رغم توقع ضربة جديدة.. الغموض يكتنف الموقف الإيراني من المفاوضات

ومساء الثلاثاء الماضي، كشفت وسائل إعلام إيرانية محسوبة على التيار الأصولي المتشدد عن اقتراب بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة عقب الهجمات الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "تابناك" التابعة لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "المفاوضات قد تبدأ خلال منتصف أغسطس/ آب الجاري، ما يشير إلى احتمال انطلاقها الأسبوع المقبل".